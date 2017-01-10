1月10日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

前中研院長翁啟惠 涉貪被訴

士林地檢署偵辦浩鼎案昨偵查終結，檢方過濾上萬封電子郵件，查出前中央研究院院長翁啟惠涉嫌期約、並收受浩鼎股票，其中翁賣出千餘張獲利上億元，涉犯貪汙罪。檢察官怒斥翁身為國家最高學術機關中研院長，竟為一己私利，敗壞國家官箴，請求法院量處適當之刑。

吳敦義打經國牌 參選國民黨黨主席

前副總統吳敦義昨大陣仗宣布參選下屆國民黨主席，國民黨立院黨團有22位立委現身相挺。吳敦義主打「經國牌」，細數個人從政經驗及選舉抱負，更兩度在致詞時哽咽，使在場支持者情緒沸騰，大喊「主席凍蒜」，現場氣勢有如選總統。

挺台美貿易協定 美參議員會小英

蔡英文總統這次「英捷專案」過境休士頓時，在8日會見德州州長艾伯特與參議員克魯茲，並與參議員馬侃通電話。克魯茲表示，中國大陸曾要求他及休士頓其他聯邦議員不要與蔡英文會面，但「中華人民共和國（PRC）需要明白，在美國有關與訪客見面，由我們自己決定」。

蘋果日報

維冠勇母產女「把他們生回來」

無情地震奪兩子，結紮勇母年前產女圓夢！台南維冠大樓一名三十七歲、已結紮母親去年大地震痛失十五歲、十歲兩名愛子，她收拾悲痛發願「要把他們生回來！」去年六月順利人工受孕，但因年底傳出胎盤剝離，她虛弱哭泣「好怕再失去第三個」，所幸一千五百公克早產女娃平安到來，親友振奮「恭喜你們，兩位哥哥會在天上保護她！」

首例 法官怒吼女被告 罰10月俸

桃園地方法院法官曾雨明二○一四年開庭時情緒失控，對一名偽造文書案女被告大聲咆哮、恐嚇：「妳特別給我注意！妳不要給我找收押！」等語，該女崩潰，兩度用頭猛撞桌面說：「為什麼不聽我說話？」「我不活了，我去死一死啦！」職務法庭昨判曾男罰款十個月薪俸、共約一百五十萬元。這是《法官法》實施後，司法官遭判罰月俸首例。

過境休士頓 蔡英文：台美簽FTA是新方向

總統蔡英文昨結束過境美國休士頓行程，前往友邦宏都拉斯。據轉述，總統過境美國期間，與曾投入去年美國共和黨總統初選、共和黨參議員克魯茲會面，克魯茲自爆中國曾施壓要他不要見蔡；總統則轉告克魯茲，「跨太平洋夥伴協定（TPP）看起來沒有希望，但我們知道川普團隊沒有排除雙邊方式來推動貿易」，所以台美之間簽署自由貿易協定（FTA），是我國經貿新方向。

聯合報

3大關鍵檢認「翁啟惠真的受賄」

檢方起訴中研院前院長翁啟惠三大關鍵，包括透過與美國司法互助獲得相關金流資料、翁啟惠女兒不曾回台及翁啟惠與張念慈間電子郵件；尤其是美國司法部在去年聖誕節前，將翁啟惠、張念慈相關資金資料交給台灣，讓全案獲得突破。

蔡抵尼國 我方訊息： 將會總統奧蒂嘉

總統蔡英文昨天下午抵達此次出訪中美洲四友邦的首站宏都拉斯，今天將與宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）雙邊會晤，並接受葉南德茲總統及夫人在宏國總統府設宴款待，訪團一行人下午將轉往尼加拉瓜，尼國總統奧蒂嘉兒子將迎接蔡總統蒞臨，奧蒂嘉也將與蔡會面。

王光祿案2月9日開庭 破天荒全直播

最高法院審理布農族獵人王光祿涉持槍獵捕保育類動物非常上訴案，決定二月九日開庭全程網路直播，讓全國民眾與台東原鄉部落都可看到法庭開庭實況，創下台灣司法史上法庭開庭直播首例。

自由時報

翁啟惠喊冤 斥檢穿鑿附會

中研院前院長翁啟惠涉入浩鼎案，昨天被士林地檢署依貪污罪嫌起訴，成為史上首位被起訴的中研院院長。翁啟惠昨晚透過中研院發布聲明，強調取得三千張浩鼎股票是用自有資金，與擔任中研院長職務無關，對士林地檢署穿鑿附會、濫行起訴感到震驚與憤怒，他強調將在司法程序全力捍衛自己的清白。

名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回

前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲（後改名陳仁文，已死亡），涉收上億元回扣，檢察官以貪污罪起訴；不過一、二審法官對「公務員身分」見解不同，不但涉協助洗錢的父母更二審從有罪變無罪，且原從陳明哲處查扣的四千多萬現金及現值三千多萬的廿七條黃金，都可能需發回被告。花蓮高分檢對此已提上訴，並聲請要追繳不法所得。

車輛排污累犯 最高可罰6萬元

秋冬季空污嚴重，移動污染源是元凶之一，環保署昨預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，大幅提高車輛排污罰鍰金額，最多達四倍，最快今年九月前就上路。

(中時電子報)