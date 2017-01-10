蔡總統抵尼加拉瓜 奧蒂嘉顧問到場接機

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總統蔡英文今天率團抵達尼加拉瓜訪問，尼國總統奧蒂嘉的國際事務顧問孟卡達到場接機。總統府發言人黃重諺受訪指出，孟卡達等同於外交部長，是奧蒂嘉的親信。

另外，據了解，蔡總統晚間可望與奧蒂嘉會面。

蔡總統展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山；當地時間9日，蔡總統率團抵達尼加拉瓜。

駐尼加拉瓜大使莊哲銘與尼加拉瓜總統府大禮官Roberto Quant登機迎接蔡總統，奧蒂嘉的國際事務顧問孟卡達（Denis Moncada）在階梯前恭迎蔡總統；現場演奏兩國國歌，總統與孟卡達沿著紅地毯緩步前進，接受禮兵致敬。

前總統馬英九2009年造訪尼國時，原本專機降落尼國前，外交部還宣布奧蒂嘉（Daniel Ortega）夫婦和女兒將前來接機，但專機降落後，才發現接機的是尼加拉瓜副總統莫拉萊斯（Jaime Morales）

馬英九2015年再度訪問尼加拉瓜，當時是由尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）投資顧問巴杜達諾（Alvaro Baltodano）率工商部長索羅薩諾（Rolando Solorgano）、環境資源部長阿爾赫亮（JuanaArgenal）、空軍總司令接機，奧蒂嘉長子拉斐爾．奧蒂嘉（Rafael Ortega）等人陪同。1060110

(中央社)