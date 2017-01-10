川普會馬雲 親送別讚會談

美國總統當選人川普今天再展上任前的「商務外交」，他在川普大樓與大陸電子商務巨擘馬雲會面後說，兩人的會談「很棒」，將和馬雲攜手促進雙方小型企業的貿易與發展。

川普會面後親自送馬雲下樓、在紐約川普大樓的大廳與媒體有簡短談話，他喚馬雲的英文名字「傑克」，又拍肩、又握手說兩人有很棒的會談，「他（馬雲）愛這個國家（美國）、也愛中國，對吧！」

根據川普隨行採訪記者團提供的資訊，川還提到，飛雅特汽車公司將在密西根設廠，這是讓人非常高興的好消息，而他將為推動小型企業的發展做些了不起的事。

但川普沒具體指出要為小型企業做哪些事，僅簡述雙方會談的大致內容，記者問到關於俄羅斯駭客干預美國大選與其他議題時、他僅稱11日將召開記者會詳細說明，隨即和馬雲握手話別後離開，留下馬雲一人回答媒體提問。

英文老師出身的馬雲則以英文稱讚川普「聰明、心態開放」，並稱兩人會談時，討論了美國中西部約100多萬家小型企業銷售農產品的相關議題。

馬雲說，他告訴川普關於如何改善與中國、尤其是小型企業間貿易的想法，而川普也提到他對美中貿易的關切與解決之道，並轉述「他（川普）想與中國討論這些議題」。

馬雲強調，他創立的商務對商務（B2B）的電子商務平台阿里巴巴，就是協助美國的小型企業將產品銷往中國與其他亞洲國家，「我們在亞洲規模很大」，而他和川普的會談著重於小型企業及年輕人的發展。

對於美中關係，馬雲則簡短指出，中美關係應該強化、並更加友好。

川普在紐約見世界各國企業主不是新鮮事，而馬雲則是川普在選後見面的第一位中國企業家。

馬雲去年也曾赴白宮、與美國總統歐巴馬共進午餐，不過，美國貿易代表署去年底公布最新的惡市場名黑（Notorious Markets List），阿里巴巴集團旗下的淘寶網時隔4年後、又因販售仿冒品充斥而榜上有名。

川普批評中國透過不公平貿易強暴美國，又在南海與北韓問題上多次針對中國，分析多認為，美中間的貿易摩擦在川普上任後難以避免，而像馬雲這樣的陸資企業大老闆、親赴紐約與川普會面的做法，也格外受關注。1060110

(中央社)