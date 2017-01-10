劉曉憶曝長髮模樣 網驚從大嬸變正妹

劉曉憶向來都以短髮造型示人。(圖／翻攝自劉曉憶臉書）

劉曉憶長髮模樣瞬間減齡20歲。（圖／翻攝自劉曉憶臉書）

劉曉憶向來都以短髮造型示人，不過近日她難得PO出長髮模樣，瞬間年輕不少，網友都驚呼從「大嬸變成正妹」，讓粉絲都快認不出。

今年40歲的劉曉憶，因為體型圓潤，在本土劇中幾乎都飾演媽媽或大嬸角色，日前她難得曝光長髮造型，跟平時短髮模樣有很大差別，她自己似乎也不太習慣，自嘲「媽媽說向日本的貞子，你們覺得呢」，不少人大讚她年輕20歲，誇她這樣美呆了，引起熱議。

(中時電子報)