就要滿68 老司機盼新法儘快生效

交通部日前修改《道路交通安全規則》，將計程車駕駛年齡限制從68歲放寬到70歲，並即將先公告60天再實施，預計大台北地區有數千名司機受惠。但昨日有即將屆滿68歲的小黃司機，行文行政院陳情，表示迫於生計已等不及，希望該規則直接生效，或至少縮短公告期。

負責此次陳情準備的台北市計程車商業公會常務理事王明雄指出，交通部是經詢問各計程車商業公會、職業駕駛人工會、運輸合作社及運輸研究所，才於1月4日完成修改道路交通安全規則，新制屆滿68歲的計程車駕駛，經比現制更嚴格的體檢後合格，就可換取職業駕照，並每年複檢，可繼續開車到70歲。

據交通部統計至去年11月，大台北地區（雙北、桃園、基隆）共有60721部計程車。另截至去年12月28日，全台小型車職業駕駛人，65~66歲3266人次；66~67歲3219人次；67~68歲2716人次；68~69歲1943人次。王明雄指出，其中包括6000名計程車駕駛在大台北地區開車。也就是說，65歲以上「老司機」約占大台北地區駕駛1成。

王明雄說明，駕駛人向行政院陳情，是因為認為該法修正過程已經成熟討論，交通部卻表示依規定，要公告60天才能生效，很多即將屆滿68歲，或介於68至70歲駕駛人，若不能即時依新制換發職業駕照，無法繼續開車，會影響生計。他說，既然有急迫性，這些駕駛希望交通部可讓新法直接生效，或至少縮短公告期為7天。

(中時)