美國隊利空 賽揚薛爾瑟不打經典賽
距經典賽(WBC)開打只剩約兩個月，試圖挑戰隊史首座冠軍的美國隊，卻傳出利空消息，上賽季國聯賽揚得主、原被視為本屆代表隊王牌的薛爾瑟(Max Scherzer)，因右手無名指挫傷未癒，可能不會隨美國隊征戰經典賽。
去年美國展開徵招時，薛爾瑟為力挺先前效力老虎時的教頭李蘭(Jim Leyland)，二話不說點頭參戰，「當李蘭徵詢我意願時，不能說不，因為我非常尊敬他。」但如今據《ESPN》消息指出，他將因右手無名指應力性挫傷，無緣替前教頭盡一份心力。
國民隊透過推特證實這個消息，球團指出，指傷尚未康復的薛爾瑟，如今只希望趕上下月的春訓，並全程參與。不過，雖然少了一先發大將，戰力大打折扣，先發輪值本就星光熠熠的美國隊，仍有阿契(Chris Archer)、史卓曼(Marcus Stroman)、達菲(Danny Duffy)扛起先發輪值。
此外，印地安人牛棚投手安卓米勒(Andrew Miller)跟紅襪王牌左投普萊斯(David Price)雖還沒確定，不過很有希望參戰；若是闖進複賽，柯蕭(Clayton Kershaw)跟龐加納(Madison Bumgarner)也可能挺身助拳，本屆的美國隊，依舊保有問鼎冠軍的實力。
(中時電子報)
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