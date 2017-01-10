否認年過七旬 潘迎紫澄清「資料有誤」

對於被媒體報導年過七旬，潘迎紫PO文澄清。(圖/潘迎紫微博)

「不老妖姬」潘迎紫主演《一代女皇》、《浴火鳳凰》等電視劇，在台灣戲劇圈嶄露頭角，凍齡不老的外貌令許多人稱羨不已，不過對於媒體曝露她已71歲此事，她也發微博否認，表示網路資料有誤，現在只有67歲。

潘迎紫微博PO文表示和媽媽過節時，順道把當時幾天新聞念給她聽，只見媽媽一臉無奈表示「怎把你加成71歲了？那我不就成100 多歲」?對此潘迎紫大感無奈告訴媽媽，因為網路上登的資料是錯的，其他人就跟著錯下去，此外她更PO文表示「年齡？只是一個數字，一切從心出發， 如果你的心衰老了，即使只有30歲，看上去也會像老人家了，讓我們來保持一顆年輕的心」，間接透露自己維持青春永駐的小祕訣。

(中時電子報)