蔡川通話後 美媒：蔡總統出訪推銷台灣
總統蔡英文出訪中美洲友邦過境休士頓時，會見了美共和黨籍聯邦參議員克魯茲。「紐約時報」認為，在獲得美總統當選人川普正面訊息後，蔡總統藉中美洲之行推銷台灣。
蔡總統「英捷專案」離開休士頓前，曾與美前共和黨總統參選人克魯茲（Ted Cruz）在下榻飯店會晤約50分鐘，引起國際媒體關注。
紐約時報引述克魯茲提及，在共和黨取得白宮寶座後，兩人會晤顯示蔡總統過境美國，意在尋求強化與共和黨及國會的關係。
克魯茲的聲明也表示很榮幸會見「台灣的蔡英文總統」，並提及雙方討論了如何提升彼此機會，廣泛增進雙邊關係，包括軍售、外交和經濟關係。
會見中，克魯茲特別提及曾收到中國駐美領事館信函，希望他不要會見蔡總統。但克魯茲斷然拒絕，強調「中方必須瞭解，在美國我們自己決定會見何方客人」。
報導還提及，蔡總統此行意在鞏固台灣在中美洲邦交國邦誼。惟中國近來在中美洲及加勒比海影響力日增，大筆撒錢下，恐會獲得更多國家認同。
報導另引述刻在中研院研究的學者伊恩（Ian Rowen）說，「類似出訪，有助提升蔡總統的國內與國際地位，而美台關係存在潛在轉變可能性，蔡總統勢必抓緊機會，盡可能會見更多美官員」。1060110
(中央社)
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