巴西東北部遇百年來最嚴重乾旱

我要評比

連續5年降雨量低於歷史平均值後，巴西東北部內地半乾旱地區的旱情，已被視為近百年來最嚴重。

這個地區範圍包括阿拉戈斯（Alagoas）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceara）、巴拉伊巴（Paraiba）、培南布可（Pernambuco）、彼奧（Piaui）、北大河（Rio Grande do Norte）、謝吉貝（Sergipe）和米納斯吉拉斯（Minas Gerais）以北，居民約2300萬人。

東北部的水庫可儲存逾100億公升的水，但目前的蓄水量百分比平均只有16.3%，5年前的百分比為46.3%。國家水資源管理局監測該地區的533座水庫，其中142座已乾涸。

據塞阿拉水利氣象專家佛里茲（Raul Fritz）指出，這是自1910年有記錄以來，東北部出現最嚴重的長期乾旱現象，而塞阿拉的情況更糟糕，該州水庫蓄水量百分比只有7%。

除了水庫外，許多河流和水塘也乾涸，致使內地，甚至大城市的居民只能仰賴聯邦和州政府資助的運水車所供應的水生活。

據全國城市聯盟指出，2012至2015年，東北部因乾旱造成巴西幣1040億元損失，約占全國因此氣候現象造成損失的70%。

培南布可州大部分城市處於緊急情況，僅畜牧業的損失即上看15億元，牲口數量從2011年250萬頭減至去年55萬4000頭。

60歲的蘇薩（Antonio Felipe de Souza）原本有80頭乳牛，2012至2013年間損失20頭牲口後，向政府貸款挖鑿人工井，開始用井水灌溉栽種牧草。

蘇薩的兄弟諾伯托（Norberto）沒有貸到款，原有的100頭乳牛損失80頭後，只好利用僅剩的20頭生產製作甜牛奶和餅乾，在當地銷售，「雖賺不了多少錢，至少還能生活。」

據當地農會指出，牛乳產量已從2012年每天1萬1000公升減至3400公升，價格也一併下滑。1060110

(中央社)