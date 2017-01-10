抵尼國 蔡總統：奧蒂嘉是台灣的老朋友
總統蔡英文今天抵達尼加拉瓜訪問，她說，台灣和尼國關係一向密切友好，尼國總統奧蒂嘉更是台灣的老朋友；這次來訪她期待與奧蒂嘉及副總統穆麗優就提升兩國關係交換意見。
尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，蔡總統應邀出席奧蒂嘉與穆麗優的就職典禮。
蔡總統下午抵達尼加拉瓜，奧蒂嘉的國際事務顧問孟卡達到場接機。總統府發言人黃重諺說，孟卡達是奧蒂嘉的親信。
黃重諺說，按照尼國制度，總統的國際事務顧問是部長級，而元首到訪，儀節上主要由外交事務相關首長接機，所以這是非常正式的安排。
孟卡達致詞指出，他代表尼加拉瓜獻上最誠摯歡迎之意，感謝蔡總統在百忙之中蒞臨，所有尼加拉瓜人都展開雙手，歡迎蔡總統的到來。
蔡總統在機場發表抵尼聲明，她說，很榮幸應邀參加奧蒂嘉以及穆麗優的就職典禮，她要代表台灣向尼加拉瓜的政府及人民表達最誠摯的問候。
她說，早已聽說尼加拉瓜有火山與湖泊國度的美譽，今天終於踏上尼加拉瓜的土地，也期待這次的訪問順利成功。
蔡總統指出，台灣和尼加拉瓜的關係一向密切友好，奧蒂嘉更是台灣的老朋友，這幾年來台尼兩國的政治、經濟、文化等方面的交流更加密切頻繁，這次來訪她期待針對雙方的合作交流有更密切的討論，也期待與奧蒂嘉及穆麗優，就提升兩國關係以及共同關切的議題交換意見，一起持續深化雙方的情誼，增進彼此人民的福祉。
據了解，蔡總統晚間可望與奧蒂嘉會面。1060110
(中央社)
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