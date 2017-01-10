歐洲大雪 希臘難民處境堪慮
歐洲這兩天降下暴雪，造成多人死傷、意外頻傳，位於希臘小島上的難民是這波暴雪的受害者，對於他們在極寒氣候下的可憐處境，歐盟表示這是「無法承受的」。
YouTube上近來流傳一段據傳由居住在希臘列士波斯島（Lesbos）聯合國難民營的庇護申請者拍攝的畫面，引發外界對寒冬難民生活的注意。
畫面顯示這些臨時帳棚因為無法承受積雪而坍塌。即使仍能重新搭建帳棚，但攝氏零度以下的低溫讓這些庇護申請者的生活堪慮。
這段畫面也大大打了希臘政府一巴掌，因為主管庇護事務的希臘移民部長穆薩拉斯（Yiannis Mouzalas）日前才拍胸脯保證，不會再有難民或移民生活在寒冷的環境裡。
歐盟執行委員會發言人波塔德（Natasha Bertaud）今天在例行記者會上被問到這個問題時表示，這些難民的生活條件是「無法承受的」（untenable）。
波塔德指出，確保庇護申請者的生活是希臘當局的責任，但歐盟會盡一切努力，提供必要的資金與技術援助，希望能改善現況。歐盟已經要求希臘增加收容難民的能力，也隨時準備好提供額外收容中心的資金援助。
包括希臘在內的歐洲地區近來降下大雪，波蘭、義大利等國家都遭逢罕見低溫與大雪，並傳出多人不幸喪生，交通意外頻傳。1060110
(中央社)
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