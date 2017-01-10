慶祝119 南市消防隊祭出史上最大戳戳樂
119消防節將至，台南市消防局第一救災救護大隊為擴大慶祝，並喚醒民眾火災憂患意識，15日在新營文化中心前廣場辦理消防路跑、寫生繪畫著色比賽等精彩活動，同時，消防局第一大隊也製作號稱史上最大的戳戳樂，希望寓教於樂加深民眾防火防災印象。
消防局第一救災救護大隊大隊長丁春能表示，天氣逐漸轉涼，天乾物燥時，民眾煮食不慎的火災案例，近期也逐漸增加，且新營區上個月剛發生貨運行鐵皮屋嚴重火警，造成屋內一家5口慘死，恐因家中的鐵窗、鐵門未有防火功能有關。
丁春能說，不僅新營貨運行火警，近年來全台有不少火災都是因家中鐵門、鐵窗深鎖，導致火災發生時，屋內的民眾無法順利逃生。火災時易斷電，若是安裝電動鐵捲門，建議民眾預留手動拉門，增加逃生機會，平時就應自我檢視家中的鐵窗，「不要沒被火燒過都不怕火」。
再過10天就是119消防節，消防局第一救災救護大隊今年擴大慶祝，15日在新營文化中心前廣場辦理「2017金雞賀歲 平安順遂」消防園遊會，內容包含消防路跑、寫生著色比賽、消防闖關、摸彩等活動，消防隊也祭出號稱史上最大的戳戳樂與民同樂。
戳戳樂長約250公分，寬約120公分，共有560格，每格都有豐富的獎品，消防隊希望透過寓教於樂的方式，提升民眾正確的防火救災知識及技能。活動當天一般民眾不需報名也可參加路跑、闖關活動，消防局第一救災救護大隊歡迎大家踴躍參與。
(中時)
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