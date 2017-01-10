水氣少 鄭明典：東北季風持續影響

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氣象局預報中心主任鄭明典今天說，今天東北季風持續影響，但水氣變少了。

中央氣象局表示，10日迎風面的北部及東半部雲量仍多，不過水氣再減少，僅基隆北海岸、大台北東側及東半部偶有短暫雨，北部地區甚至雲間偶有透光的機率、中南部則為多雲到晴。

鄭明典也在臉書上說，東北季風還在，但是水氣變少了，所以會有「日夜溫差大」的現象，尤其背風區的中南部。

鄭明典表示，清晨低溫全台灣平地其實都差不多，中南部的輻射冷卻還比北部明顯一些些。

白天日照和夜間輻射冷卻是相對的，輻射冷卻明顯，白天日照增溫也會明顯，日夜溫差就更放大。1060110

(中央社)