中國入世15年 美報告要求陸兌現承諾

美國貿易代表署今天說，中國加入世界貿易組織15年，雖在許多貿易上的市場准入有改進，但在保護智慧財產權、影視企業及網路服務業的限制上，仍未完整履行承諾，有待改進。

貿易代表署（USTR）今天向國會遞交「中國執行世界貿易組織（WTO）承諾2016年報告」，在近200頁內容中，詳細羅列中國入世15年來，對相關承諾的執行情況。

這應是美國總統歐巴馬政府卸任前、遞交給國會有關美中貿易的最後一份分析報告，而針對中國執行入世承諾有鼓勵也有批評，即將上任的美國總統當選人川普會如何看待報告內容，關乎美中貿易關係接下來的發展。

報告詳細羅列中國對貿易相關法規的制定、執行以及貨品貿易、服務貿易的各項限制或改進，甚至連中國貿易執法上涉及的貪腐情況，也有觸及。

報告認為，雖然中國入世15年來逐漸朝向以市場為導向的經濟發展方向，但美中貿易今年該優先關切的議題，應包括中國對智慧財產權的保護、中國的產業政策、服務貿易、農產品、立法與執法的透明度及法規架構共6大項。

USTR認為，服務貿易中、電子支付及影視產業對外資企業仍有限制，尤其提到影視企業，報告指出，即使美中雙方已就WTO判定中國對外國影片有年度配額的規則、是違反入世承諾且判定美國勝訴，美中雙邊也簽署了諒解備忘錄，外國影片在中國播映的數量也因此增加，但中國仍未完整執行諒解備忘錄內容。

另外，報告也認定，中國對網路相關企業設置的法規，充滿限制且立法不透明，影響相關企業進入中國市場，北京去年底更透過設置相關網路管理新規則，影響外國網路服務企業的市場准入，已引發美國在內的相關外資企業關切。

報告也提到，中國補貼出口企業數量大、範圍廣，有違入世承諾的透明和公平競爭原則，而中國企業透過入侵美國企業網路竊取商業機密，但美國企業卻難以透過中國的司法體系來懲罰違法對手。

在智慧財產權的保護上，包括惡意搶註冊商標、醫療專利侵權、盜版和仿冒品氾濫的情況，中國也遭USTR點名。

統計顯示，自中國2001年入世以來，美國對中國的商品出口成長505%，服務業出口增加802%。1060110

(中央社)