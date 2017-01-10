吳敦義領先「郝吳柱」 就怕詹啟賢來攪局
國民黨主席之爭，除洪秀柱、郝龍斌和吳敦義宣布投入，現在傳聞前副主席詹啟賢也可能加入。親民黨台北市議員林國成認為，原本吳敦義在「郝吳柱」中勝算最大，假如同屬本土陣營的詹啟賢也來選，將會瓜分中南部選票，吳敦義就危險了。
林國成接受香港中評社訪問表示，國民黨主席選舉，就吳敦義、郝龍斌、洪秀柱3人來看，吳敦義當選機會很大。吳主張九二共識一中各表，可讓台灣各族群選民所接受，國民黨若想重新贏得執政權，在2018年地方縣市長與議員選舉，以及2020大選獲勝，吳敦義是很適合的國民黨黨主席候選人。
林國成分析，郝龍斌與洪秀柱，是屬於北部型的黨主席，吳敦義是屬於台灣型的黨主席，因為北部黨員不會排斥他，中南部黨員也不會排斥他。
但曾任衛生署長的詹啟賢若參選黨，吳敦義就不一定會贏得黨主席選舉，因為曾任台南奇美醫院院長的詹啟賢會搶走部分的中南部選票，吳敦義將有危險了。
(中時電子報)
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