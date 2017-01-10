若喪屍病毒入侵 英研究：半年後人類滅絕

若喪屍病毒入侵，英國研究半年後人類滅絕。(美聯社)

惡靈古堡系列第一款作品於1996年問世後，全球便掀起喪屍熱潮，2002年還拍成電影，浪潮延續至今依舊未退，可見民眾對喪屍議題的關注與喜愛。但若地球真的出現令人聞風喪膽的喪屍病毒，人類是否抵擋的下去？根據英國萊斯特大學的物理系學生研究，如果地球遭受喪屍病毒攻擊，在爆發疫情的100天後，全球生還者只剩下273人，若情況未見改善，6個月內人類就會滅絕。

一大群喪屍若從電影出現在真實的世界中，會是多麼可怕的景象，人類是走向另一個新世界還是就此消失？英國萊斯特大學物理研究生為了了解人類將如何應付喪屍末日，計算傳染病散播時間後，人類的生存者數與存活時間。

首先研究生假設感染的情形為一隻殭屍每天能找到一個人類，並且被殭屍找到的人類感染殭屍病毒的概率為百分之九十。接著他們利用流行病模型的動態模式來描繪該疾病傳播的方式。利用這一模型，他們將人類分成了三種：易感人群(S)、殭屍(Z)和死人(D)。

研究一隻殭屍從S變成Z再變成D，才經過100天，就發現全球生還者只剩下273人，若人類未能扭轉棘手現況，這批生還者將會死去，或者也成為喪屍，而喪屍和人類的數量比例，會成100萬比1，6個月內人類就滅絕。研究被發表在物理期刊《Special Topics》。但若人類能團結對抗殺死喪屍並創造出更多新人口的話，就能在27年後人口多於喪屍。

(中時電子報)