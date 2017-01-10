巴基斯坦成功試射潛射飛彈 可攜帶核彈頭

巴基斯坦軍方宣布，9日已在印度洋一處秘密地點，成功試射首枚從潛艇發射、可搭載核子彈頭的「巴布爾-3」巡弋飛彈。(圖/Pak Defence)

巴基斯坦軍方宣布，9日已在印度洋一處秘密地點，成功試射首枚從潛艇發射、可搭載核子彈頭的「巴布爾-3」巡弋飛彈，射程450公里。(影片來源/Pak Defence & Technologies)

巴基斯坦軍方宣布，9日已在印度洋一處秘密地點，成功試射首枚從潛艇發射、可搭載核子彈頭的「巴布爾-3」巡弋飛彈，射程450公里。分析人士指出，這項發展恐將進一步升高巴基斯坦與其宿敵印度之間的緊張關係。印度目前尚未對此發表評論。

潛射「巴布爾-3」型飛彈是從陸地發射的「巴布爾-2」型飛彈發展而來，「巴布爾-2」曾在去年12月試射成功。「巴布爾」系列是巴基斯坦國產巡弋飛彈，可攜帶多種彈頭，是巴基斯坦重要的戰略防衛武器。

巴國軍方表示，「巴布爾-3」試射成功，象徵巴國飛彈發射能力已擁有「水下控制推進，與先進的引導和導航」的能力，「這次具里程碑的發展，朝著強化最低恫嚇政策，跨出一步。」

自1947年從英國獨立出來，印巴之間爆發過3場戰爭，雙方在1998年各自獲得核能力，並發展了導彈技術。印度早在2008年就成功從潛艇試射具核能力的導彈，並在2013年從潛艇發射了巡弋飛彈。

巡弋飛彈又稱巡航導彈，簡單來說就是一種飛行炸彈，現代的巡弋飛彈具備自我導引能力，而且能以非彈道型態的飛行路徑來躲避雷達偵測。而其導引系統種類很多，包括慣性導航系統、地型匹配導航系統（TERCOM）或是衛星導航系統等。

(中時電子報)