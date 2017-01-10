全國技能競賽 開始報名

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第47屆全國技能競賽北、中、南區分區技能競賽今天起至19日接受民眾報名，競賽將於4月20日至21日在三區舉行。

勞動部表示，這次技能競賽各提名單位各職類可推薦4名（組）選手參加競賽。

北區由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理，轄區包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等8縣市。中區由勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理，轄區包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等7縣市。南區由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理，轄區包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣等7縣市。

報名資格為凡具有中華民國國籍，經學校、機關團體或公司行號推薦，年齡在21歲以下者，即民國85年1月1日以後出生者皆可報名參賽，但集體創作、機電整合及飛機修護等3職類為民國82年1月1日以後出生者。

勞動部說，競賽將於4月20日至21日三區同時舉行，內容包含綜合機械、模具、集體創作、機電整合、CAD機械設計製圖、CNC車床、CNC銑床、冷作(金屬結構製作)、資訊技術(軟體設計)、銲接、外觀模型創作、建築舖面、汽車板金(打型板金)、板金、配管與暖氣、電子(工業電子)、網頁設計、電氣裝配(室內配線)。

工業控制(工業配線)、砌磚、油漆裝潢(漆作)、石膏技術與乾牆系統（粉刷）、家具木工、門窗木工、珠寶金銀細工、花藝、美髮(男女美髮)、美容、服裝創作、西點製作、汽車技術、西餐烹飪、餐飲服務、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、資訊與網路技術、平面設計技術、麵包製作、工業機械修護、飛機修護、健康照護、機器人、中餐烹飪、國服、鑄造及應用電子(視聽電子)等47職類。

勞動部指出，取得分區競賽前5名優勝者，將由各分區推薦參加8月份的全國技能競賽。1060110

(中央社)