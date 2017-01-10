復健心理諮商同行 助患者恢復健康

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17歲少女小佳車禍重傷住院，心理上創傷，變得越來越沉默，不僅嚴重影響復建，甚至想中斷治療，經轉介身心科心理師諮商，小佳重回車禍前開朗笑容，放心接受治療。

衛生福利部朴子醫院今天表示，小佳在一次上學途中發生車禍重傷，傷及腦部導致四肢癱瘓，經搶救挽回一命，但車禍造成心理上創傷與後續復健治療期的痛苦，讓小佳越來越沉默、越壓抑自己。

變得沉默寡言的小佳，連帶導致復健效果越來越差，甚致想中斷治療，經復健科醫師建議轉介身心科心理師諮商，幾次訪談後，終於再度鼓起勇氣繼續接受復健治療，恢復狀況良好。

朴子醫院心理師侯怡君表示，其實很多復健患者，對當時車禍情境存有恐懼感，或存在創傷後遺症，因此，復健患者壓力的調適，情緒的處理，以及人際互動的困擾，需透過復健科醫師與身心科心理師協助。

侯怡君指出，經多次訪談後，小佳恢復接受治療，後續邀請其父母一起進行團體家庭諮商，小佳重回車禍前開朗的笑容，放心接受復健治療。

身心科醫師蘇柏文表示，復健身體產生的疲累，有時連帶影響心理的狀態；復健過程漫長，家屬與復健病友都將經歷心理適應期，若透過專業心理諮商，排除復健所帶來的心理層面不利因素，才能安心接受復建，恢復健康。1060110

(中央社)