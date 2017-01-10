好萊塢男星公開嬌妻裸睡照 慘遭網友撻伐

查寧塔圖公開老婆裸睡照，網路評價不一。(圖/Channing Tatum臉書)

好萊塢男星查寧塔圖，曾被票選為全球最性感男人，而他與老婆珍娜迪溫因演出電影《舞出真我》相識結緣，兩人雖已結婚九年，感情依舊如膠似漆，不過昨天在臉書貼出老婆側身全裸午睡照，立刻掀起網友熱議。

查寧塔圖在臉書發布老婆午睡照，並寫道「午睡時光最棒」，照片中只見老婆幾乎全裸入鏡，不僅身材曲線火辣，尤其是翹臀美腿更是一覽無遺，此照也引起網友熱烈討論，不過多數網友認為此舉不妥，認為完全沒有尊重老婆隱私和意願，但也有人PO文力挺，表示應該是有經過老婆允許才發布，更大讚珍娜迪溫實在是太美了。

(中時電子報)