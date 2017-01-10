春節送禮夯什麼？「聯名商品」熱銷

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舊振南餅店與誠品合作推聯名款「五果接福禮盒」，定價599元，誠品全省通路及網路限定販售。（舊振南餅店）

克勞蒂杯子蛋糕與台灣三麗鷗合作，新年推出「三麗鷗療癒賀歲4入禮盒」，新春價428元／4入。（克勞蒂杯子蛋糕）

想知道新年佳節什麼禮品送禮最夯？今年各家業者大吹「聯名風」，以跨界合作方式推陳出新，搶攻消費者荷包。

老字號餅舖「舊振南餅店」清朝光緒年創立至今已逾百年，堅持手工製作中式糕點，強調不添加防腐劑等化學物質，此次與誠品合作推聯名款新品「五果接福禮盒」，外盒以書法藝術家董陽孜創作五款福字作為設計元素，象徵五福臨門、新年好彩頭。內含舊振南特製5款春節甜品，包括核桃杏香酥、杏仁牛軋糖、棗泥核桃糕、寸棗與生仁，誠品全省通路及網路限定販售。

另一款「三麗鷗療癒賀歲4入禮盒」為「克勞蒂杯子蛋糕」與台灣三麗鷗合作針對新年推出全新禮盒，以三麗鷗經典人物造型萌翻全場，1月12日起至2月1日限定期間販售。禮盒包括Kitty招財、蛋黃哥發紅包、小雞造型及發財麻將4款逗趣杯子蛋糕，其中「Kitty招財」以蘋果蛋糕為基底，搭配原味鮮奶霜與Hello Kitty造型巧克力裝飾，十分受女性消費者喜愛;另一款「蛋黃哥發紅包」經典巧克力蛋糕上加入Cream Cheese製作，入口巧克力風味濃郁與Cream Cheese在口中融合，相得益彰。

(中時)