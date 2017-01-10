馬雲拜會川普：準備在美創造百萬工作職缺
阿里巴巴創辦人馬雲、美國候任總統川普（Donald John Trump）在台灣時間10日會面。馬雲在會晤中談到，準備在接下來五年為美國創造100萬個工作職缺。
中國最大電商阿里巴巴今凌透過推特（Twitter）發訊，稱馬雲在當天前往紐約的川普大廈拜會川普本人，兩人在會議室進行了深度交流，彼此交換對於中美兩國民間經濟交流的意見。
馬雲表示，阿里巴巴計劃在五年內招募100萬個美國中小企業加入其電商平台，只要這些商家各增加一個平台管理職，就能為美國本土創造100萬個工作機會。
馬雲說：「作為企業家，我當然希望世界上第一大經濟體(美國)與第二大經濟體(中國大陸)能夠進一步發展經貿合作，這不僅對中美兩個國家很重要，對全球的中小企業和消費者都很重要。中國和美國需要推動中小企業的全球化，幫助全球中小企業在全球做生意，這是兩大經濟體的共同責任。」
兩人於會談後一同現身，川普告訴媒體，他同馬雲有一次「非常好的談話」。
(中時電子報)
文章來源：阿里巴巴海外推特
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