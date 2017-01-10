新年聚會首選 甜、鹹比薩大比拚

Vasa瓦薩美式比薩推全新「草莓大福捲心餅皮」，店內12種口味比薩皆可加價50元升等，即日起至3月31日限定期間供應。（圖／Vasa提供）

特製草莓卡士達內餡佐以日式麻糬，搭配鹹食比薩餅皮加熱，爆漿口感帶有酸甜滋味，有初戀感。（圖／Vasa提供）

必勝客年節新品「迎新爆喜起司七重奏比薩-五福報喜海陸宴」，海、陸一次滿足。（圖／必勝客提供）

過年即將到來，還在想年節聚會準備什麼食物好？比薩是個好選擇，適合親朋好友分享，好吃又滿足。連鎖品牌「Vasa瓦薩美式比薩」推草莓季限定「草莓大福捲心餅皮」顛覆味蕾;另一品牌「必勝客」針對新年推出「迎新爆喜起司七重奏比薩-五福報喜海陸宴」，搶攻年節商機。

Vasa瓦薩美式比薩看準新年聚會需求，推出全新甜食餅皮，比薩外圈餅皮加入「甜」味草莓大福，將現做草莓果粒卡士達醬包入日式麻糬，佐以台灣苗栗草莓切片點綴鮮豔色彩，外皮鹹香口感搭配爆漿麻糬，甜鹹滋味交融，幸福感滿分，即日起至3月31日草莓季限定供應。瓦薩美式比薩提供瑪格麗特、香辣墨西哥、BBQ培根烤雞及炙燒燻鮭明太子等12種口味比薩，讓消費者有更多選擇空間。

必勝客即日起推出新春限定「迎新爆喜起司七重奏比薩-五福報喜海陸宴」，選用鴻運雙喜花（帆立貝+花枝圈）、招財培根卷、黃金七起司、金玉切達起司丁與富貴魚子美乃滋5種海陸餡料，搭配切達起司丁特製「黃金磚餅皮」，一次多重滿足。帆立貝、香酥花枝圈有大海鮮味與融化起司在口中融合，外觀呈金黃色澤富貴喜氣。

(中時)