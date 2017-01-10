天氣11日回暖 13日起轉濕冷
氣象專家吳德榮表示，明(11日)白天冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫逐漸回升；週五(13日)鋒面及大陸冷氣團開始南下，氣溫下降、天氣轉冷，各地雲量增多，北部、東半部有明顯降雨。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，最新數值模擬顯示，今白天冷空氣稍減弱，氣溫小幅回升，北台灣早晚仍偏涼；東半部有零星少量降雨。今晚至明晨，迎風面東半部降雨略微增加。
明天白天冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫逐漸回升，週四溫暖舒適、早晚偏涼，東半部皆有零星少量降雨的機率。今天至週四(10至12日)中南部清晨因輻射冷卻效應，氣溫偏低，日夜溫差逐日擴大。
週五至週日(13至15日)南下的鋒面及大陸冷氣團，有熱帶擾動外圍的水氣匯入，各地雲量增多，北部、東半部有明顯降雨；中南部也有局部雨，山區雨比平地多。16、17日南海水氣盡散，中南部天氣好轉；迎風面雲仍多，有局部雨。
地面觀測資料顯示，吳德榮表示，昨晚至今晨是這波東北季風最強的時候，中部以北平地的最低溫大約在14至16度，空曠地區更低，淡水13.3度是其中最低的。雨量觀測資料顯示，今晨只有在東半部有零星少量的降雨。1060110
(中央社)
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