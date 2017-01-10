雅虎公告：合併後 梅爾將辭董事

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雅虎公司（Yahoo）今天在美國證券交易委員會（SEC）公布，與美國電訊業巨擘威瑞森（Verizon）合併完成後，雅虎執行長梅爾（Marissa Mayer）將辭去董事職務。

「財經內幕」（Business Insider）雜誌引用雅虎公告報導，她與雅虎合夥創辦人費羅（David Filo）及其他4名董事在交易完成後，都將辭去董事。

依據交易條件，雅虎核心營運業務由威瑞森收購，僅留下對中國大陸電商巨擘阿里巴巴重要持股與日本雅虎（Yahoo Japan）的股份，並將以獨立公司的方式存在。

雅虎今天這項辭職公告說明，這間存續的投資公司不屬於威瑞森，將命名為Altaba。

法新社報導，預料梅爾在雅虎核心營運業務事業的職位暫時不會更動。雅虎採取核心營運業務分割出售的方式，主要是為了將更具價值的阿里巴巴持股留下。（譯者：中央社許湘欣）1060110

(中央社)