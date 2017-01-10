川普女婿出任總統顧問 恐遭反裙帶質疑
在美國總統當選人川普選戰中幾乎總攬競選陣營大小事宜的川普女婿庫許納，今天獲任命將擔任「總統資深顧問」。但這項任命可能面臨反裙帶關係法的質疑。
法新社報導，川普（Donald Trump）宣布由跟他一樣是政治素人的庫許納（Jared Kushner）擔任「總統資深顧問」。
「富比世」（Forbes）雜誌估，庫許納與父母和1名已成年兄弟共有18億美元（約新台幣581億元）身家。交接團隊聲明，他任職川普政府期間將放棄薪俸。
聲明還說，35歲的庫許納與即將出任白宮幕僚長的蒲博思（Reince Priebus）和首席策士巴農（Steve Bannon）將密切配合，以落實川普的政策。
獲任命的庫許納表示「榮幸」，說自己對獲此機會感到「謙卑」。
路透社報導，在面對反裙帶關係法（anti-nepotism law）時，這項任命可能成為棘手選擇。
跟岳父一樣，庫許納也是個商業往來極為廣泛的紐約地產開發商，不無出現利益衝突的可能。
庫許納2009年與川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）結為夫妻，2016年美國總統大選選戰期間協助川普督軍，最終擊敗民主黨陣營的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。（譯者：中央社何宏儒）1060110
(中央社)
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