H型鋼掉落釀追撞意外 國道通霄段3輕傷

1輛載送H型鋼鐵的拖板車，今天凌晨3時許行經國道3號北上141公里處通霄路段，疑因貨物未捆紮穩妥致使H型鋼散落路面，後方3部大貨閃避不及發生追撞，導致3人受輕傷送醫，全線道路封閉2個小時，直至清晨5時許才排除，恢復正常通行。

苗栗消防局凌晨3時許接獲通報，抵達現場發現4輛滿載貨物的拖板車和大貨車追撞，拖板車上的H型鋼鐵散落路面，該路段沒有路燈，後方分別載送棉布、麵粉等3輛大貨車閃避不及，陸續追撞上，不但導致1輛大貨車車頭扭曲變形，拖板車也撞得車頭和車身分離，打橫在國道上。

拖板車司機和大貨車司機等有3人受到皮外傷，國道警方初步勘查事故現場，不排除拖板車載送的H型未捆紮穩妥，造成行車失控，詳細原因仍須進一步調查。

(中時)