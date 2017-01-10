赴美提供就業 馬雲納貢？陸媒：是擴張
美國總統當選人川普曾點名中國搶走美國人就業機會，中國阿里巴巴集團創辦人馬雲昨(9)日會見川普，提出計畫為美國創造100萬個就業機會。馬雲此舉狀似妥協，幫助川普實現為美增加就業的承諾。但《環球網》社評指出，馬雲不像去美國「納貢」，更像是去「擴張」。
阿里巴巴是中國「互聯網+」戰略中最活躍的角色之一，它是推動中國社會面貌變化的一支重要力量。阿里巴巴以中國為基礎，以全球為舞台的事業格局已初成輪廓，如果其在美國的發展取得成功，將把中美兩國經濟更緊密地聯繫起來，很可能成為兩大經濟體雙贏的最新成功案例。
現代經濟合作只能是互利的，而不可能是一方對另一方的劫掠。對單方有利的經濟關係很難開展起來，即使勉強開展起來，也不可能持續。阿里巴巴如能在美國大規模開展業務，將會恢復美國的中小企業活力，進一步刺激美國農業，但幫助創造美國就業新局面的同時，並不會損失中國的就業機會。阿里巴巴似乎志在重新整合全球商業網絡，它若成功，將意味著書寫世界各國前所未有的相互依存關係，那更可能是一個多贏格局。
該社評呼籲，只要美國換一種思路，中國很多企業都願意進入美國市場，它們不光是在美銷售產品，也能為美國創造就業，例如華為等中國公司長期被擋在美國市場之外。另外美國對華出口限製過於嚴苛，這減少了美國高科技公司在其國內創造高收入職位的機會。
對於，一些美國人認為在與中國的經貿合作中吃虧了，這是短視之見。該文強調國際分工是自然形成的，不可能靠硬掰來扭轉。如果川普帶著理性同中國談生意，那樣的話他的觀察和判斷將更客觀，更容易在雙贏的基礎上實現美國的利益。
(中時電子報)
文章來源：馬雲不是去美「納貢」，更像去「擴張」
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。