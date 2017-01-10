俄國駐希臘領事死於自宅 警方正在調查死因

俄國駐希臘大使館的領事死在自己的公寓，希臘警方正在調查死因。圖為調查員的車輛。(圖/美聯社)

希臘警方說，俄羅斯駐希臘大使館領事被發現死在雅典的公寓，這位外交官是現年55歲的安德烈·馬蘭寧(Andrey Malanin)，初認定是自然原因死亡

BBC報導，馬蘭寧是失聯了一陣子才被發珼，他在星期一工作日時無故缺席，電話也連絡不上；他是一個人獨居在附近的公寓，當地的安全工作算是相當嚴格的。後來同事決定登門拜訪，卻沒人應門，最終由警方破門而入後，發現他就躺在臥室地板上。警方說馬蘭寧身體上沒有明顯外傷，並且屋內也沒有其他明顯的侵入跡象。

最近俄國駐外使節似乎死亡率頗高，12月時，莫斯科駐土耳其大使安德烈·卡洛夫在公眾場合被直接槍殺，兇手是一名同情敘利亞反抗軍的土耳其警察，他對俄國長期轟炸阿勒坡表示抗議。

(中時電子報)