呼應長照2.0 中市托老一條龍擴大服務

台中市呼應中央長照2.0計畫，推動「托老一條龍-721政策」，今年中央將補助7.7億元預算，市府編列1.7億元，持續推動長照2.0，服務項目擴大到17項，減輕家庭照顧者負擔。

台中市托老一條龍執行成果豐碩，預防照顧服務部分，社區照顧關懷據點從民國104年的230處增加至257處，成長12%；長青學苑班級數從470班增加至485班，成長3%；老人共餐據點從157處增加至209處，成長25%；長青快樂學堂則從12處增至16處，成長33%，並在11月開辦「不老夢想館」。

社會局指出，台中市去年5月首創社區失智照顧支援中心，已開辦3處，可提供社區宣導、早篩、守護站、家庭照顧者支持、個案諮詢等服務；運用舊中縣長官邸空間，開辦多功能日間托老中心長青元氣學堂，提供輕度失能失智長輩復原力課程，提升生活自理能力；此外，還開辦小規模多機能到宅沐浴車、照顧實務指導員等項創新服務。整體托老一條龍受益人次成長24%。

台中市除持續推動托老一條龍政策，也配合中央長照2.0，從原本長照1.0的8個服務項目，擴大納入失智症照顧、原住民地區社區整合型服務、居家醫療以及社區整體照顧服務等項目增加到17項，使長照服務向前延伸至預防階段、向後延伸至安寧服務，提供一個更為完整及連續的服務體系。

此外，台中市也照顧長輩牙齒。衛生局指出，為提升65歲以上銀髮族咀嚼功能，降低社會照護成本，中市提供設籍滿1年且年滿65歲以上的長輩裝置活動式假牙，截至105年底已提供超過2萬9000位長輩完成假牙裝置補助，長輩滿意度達9成以上，8成7受訪長輩覺得對生活有極大的幫助。

衛生局表示，為縮短長輩等候核准時程，首創建置「裝牙補助查詢E指便利通系統」，供民眾及各配合院所查詢，大大提升行政效能，老人家在裝置完假牙後，牙醫院所更提供半年的免費保固服務(除掛號費外)，各區衛生所人員也會親自訪問了解假牙使用狀況。

106年度編列3億元的補助經費，預計提供8000位以上長輩裝置假牙，期待讓每一位長輩齒健壽長，開心享受美食。1060110

(中央社)