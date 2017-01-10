關說洩密案開庭 馬英九柯建銘將再交鋒
民進黨立委柯建銘指控前總統馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，向台北地方法院提自訴。北院今天下午2時將再度審理此案。
這起案件北院在105年11月8日，首度開庭審理。當時柯建銘在律師陪同下出庭，直指馬英九介入司法個案是民主憲政之恥，這起案件的本質根本是「假辦關說案，進行政治鬥爭」，也讓馬淪為民調9.2%的總統等語。
同時，柯建銘也以馬英九涉犯通訊保障及監察法等罪嫌為由，促請法院羈押馬英九。北院認為聲請與法不合，在去年11月11日裁定聲請駁回。
「我沒有犯罪！」馬英九當時在庭上說，柯建銘提本件自訴案，是為了轉移焦點，但任何人都不該對進行中的司法案件請託關說，此舉已破壞最基本的司法正義，這是大是大非問題、不能迴避。
庭訊結束，馬英九離開北院接受媒體聯訪時說，「我對我的清白有信心，我對法院的公正有期待，謝謝大家」這23個字，便在隨扈陪同下，搭車離去。
此外，本案上次開庭時，有多名民運人士在場外舉牌抗議，警方當時約派出4大隊、160名警力維持現場秩序，並在北院門口架設多層護欄，所幸抗議活動和平落幕，並無人員傷亡。1060110
(中央社)
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