敏感族注意 空氣品質23測站達橘色

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行政院環境保護署空氣品質監測網資料顯示，今天有金門、馬祖、雲嘉南、高屏等共23測站空氣品質指標（AQI）為橘色警示，即對敏感族群不健康。

空氣品質監測網顯示，一早約8時30分，包括桃園、南投竹山、雲林崙背、麥寮、台西、嘉義市、台南（白河）、新營、善化、高雄美濃、橋頭、鳳山、大寮、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港、屏東、潮州、金門及馬祖等測站達到橘色警示，即對敏感族群不健康。

環保署說，對敏感族群不健康是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060110

(中央社)