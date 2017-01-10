新北果菜運銷購物趣 春節送禮有撇步

新北市果菜運銷公司董事長廖榮清表示，平均每公斤的水果批發價格，要比其他批發市場更便宜，且水果種類應有盡有、品質佳，是春節送禮的好選擇。

廖榮清表示，尤其是有吉祥寓意的水果，如代表「平平安安」的蘋果、「招來富貴」的梨子、「事事順利」的柿子、「找來財氣」的棗子、「大吉大利」的橘子等，都是民眾過年送禮首選，果菜運銷公司也特別推出應景禮盒，價格絕對讓大家滿意。

廖榮清分享挑選水果的「眉角」，及等級的區分。水果果粒色澤要均勻、果實完整、蒂頭新鮮、外表不能有蟲洞。

由於今年春節較早，從現在開始到過年前，新北果菜運銷公司將逐漸進入忙碌期，想採買便宜、漂亮、安全又體面水果禮盒的民眾，可以向果菜運銷公司推廣部下訂單，或直接來到市場內向批發商採購。

廖榮清表示，不能來現場的消費者也可以直接上網、填寫訂購單，透過宅配，就能在家和家人享用高品質的蔬果產品。

新北果菜運銷公司說，是民眾選購年節禮盒的好去處，董事長廖榮清強調，市場內便宜實惠，送禮有面子的水果、蔬菜禮盒，讓消費者可以和親友一起享受優質農產好滋味、快樂過春節。

市府民政局日前也邀請藝人馬如龍、沛小嵐代言。馬如龍開玩笑說，擔心過年前，果菜運銷公司人會很多，萬一大家都要「簽名」，那就連走都走不動了，所以貼心提醒大家，如果年節想準備水果禮盒送給親朋好友，可以先找時間預訂，到時候直接宅配到家。

馬如龍說，這些水果禮盒，不但便宜又實惠、CP值又高，收禮的人也會很開心。因為自己影劇圈朋友很多，以前每年過年都會為了送禮傷腦筋，後來覺得水果禮盒可以支持農友，在講求健康飲食的現在，水果、蔬菜禮盒反而成為很多人的好選擇。1060110

(中央社)