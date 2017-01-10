醋勁大發汽油潑妻焚身 陳嫌落網

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基隆市警方偵辦縱火殺人案，依據被害人的背景追查，緝捕到涉嫌縱火的被害婦人的先生陳嫌，在其身上起獲欲自殺用農藥。警方今天依據殺人未遂罪嫌移送陳嫌。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所轄區，9日10時許，在中正區新豐街161巷，發生李姓婦人因感情糾紛，遭其夫陳嫌以汽油潑灑汽油縱火焚身。

案發後，李婦上半身多處受傷，陳嫌乘隙逃離現場，李女經轉送基隆長庚醫院插管急救。

警方調查，被燒傷的李女與前夫育有一子，數年前改嫁陳姓丈夫，婚後感情不睦，李女半年前搬出住處，帶著兒子投靠基隆另1名男性友人。

陳男質疑該友人是外遇對象，前幾天還約妻子、男姓友談判。李女強調雙方只是普通朋友，男性友人也否認是「小王」，但陳男並不相信。

昨天上午，陳嫌將汽油潑在妻子身上後，再點打火機。李女上半身著火，痛得慘叫，陳男騎機車匆忙離開現場。

警方專案小組依據情資，研判嫌疑人平日出沒地點，動員各轄區派出所員警清查，昨天晚上8時許，信六派出所員警在正義路30巷內，查獲到陳嫌。

警方並在陳嫌身上，起獲欲自殺用農藥1瓶，檢視其左手有縱火時被燒傷痕跡，警方帶陳嫌戒護就醫治療包紮後，全案依殺人未遂罪嫌移送。1060110

(中央社)