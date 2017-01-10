歲末聚會尾牙多 急性牙痛人數增
上班族鄧小姐年末常聚餐，又大吃油膩、高熱量甜食，日前突然牙齒痛，急著找牙醫。醫師說，長時間進食，牙容易酸蝕，沒做好清潔、定期檢查，蛀牙、牙周病上身。
開業牙醫師郭家群表示，根據門診經驗，每年年底因急性牙痛求診人數至少增加3成，主因是年底到年初是聚餐旺季，動輒3至4小時聚會，免不了高油、高糖食物加上飲料，口腔長時間都是酸性，清潔次數又追不上進食速度，牙齒就容易被酸蝕。
郭家群說，進食後，口腔多呈酸性，開始侵蝕牙齒表面的琺瑯質，但琺瑯質被破壞並不會有感覺，直到蛀進牙本質，前後約半年時間，才開始有酸、痛感，如果更嚴重點蛀進牙髓，就要抽神經、做根管治療。
他表示，現代人多疏於定期檢查牙齒，加上進食習慣差、清潔沒做好，琺瑯質早被破壞，如果連著一段時間常大吃大喝，會讓本來就有問題的牙齒反應更劇烈。
做好清潔是護牙關鍵，不過，郭家群說，很多人以為飯後要立刻刷牙，其實是錯誤觀念。飯後口腔呈現酸性，如果又加上牙刷清潔，會讓牙齒更受破壞。
郭家群說，口腔唾液能中和酸性，進食後約45分鐘，口腔會從本來的酸性慢慢被中和。當口腔環境ph值大於5.5，就可以做潔牙，避免琺瑯質受到更多磨損。
他也表示，牙菌斑最容易堆積在牙齒和牙齦之間的牙肉，如果沒有做好清潔，也容易有牙周病。建議可用上下打圓的方式，把牙齒刷乾淨，搭配含氟牙膏，且適度力道按摩牙齦，清除牙菌斑也保健牙齦，加上牙線等工具，清潔效果更周全。
若在外用餐、不方便刷牙，郭家群說，也可以使用無糖口香糖，加速唾液分泌，更快速中和口腔酸性，也能減少酸蝕，但不能用吃口香糖取代刷牙。1060110
(中央社)
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