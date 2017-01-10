蔡總統見奧蒂嘉 隨團媒體看電視才知

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總統蔡英文今天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看電視才知道。

蔡總統展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山；當地時間9日，蔡總統率團抵達尼加拉瓜。

尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，蔡總統應邀出席奧蒂嘉與穆麗優的就職典禮。

蔡總統抵達飯店後不久，隨即外出。隨行採訪的記者團，卻是在飯店新聞中心，看尼國的電視直播才知道蔡總統正與奧蒂嘉會面。1060110

(中央社)