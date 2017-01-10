漢翔員工長期獻愛 發起捐款協助慈善機構過冬
歲末年終之際，漢翔航空工業董事長廖榮鑫等一行，為關懷偏鄉，昨（9）日前往花蓮縣新城鄉社團法人「陪你走社會關懷協會」，慰助偏鄉原住民學童，由協會牧師段家寶代表接受捐款，感謝漢翔員工長期的善舉。
「陪你走」協會的孩子們，以演唱「活出愛」對董事長廖榮鑫等人，表達感謝之意，隨後，牧師段家寶針對協會協助學童課後輔導、兒少認養、食（實）物銀行，及急難救助簡報，說明未來協會規劃協助偏鄉學童輔導學習，及執行食（實）物銀行的做法。
廖榮鑫以寓教於樂方式與學童互動，分享了他在貧窮的童年，仍嚮往飛行，在長大後成為戰鬥機飛行員的經歷，為學童們上了一課，鼓勵孩子們要認真向學，以期未來能對航太知識產生興趣。
廖榮鑫表示，由漢翔員工發起的社會關懷年終募款活動，歷年共協助了18家社福團體，長年匯集同仁的愛心，齊心協助度過寒冬，並以三年為一期持續性捐款推動原則，執行長期性的公益深耕活動。
廖榮鑫指出，愛他就是身體力行陪他走一段，相當認同，並對「陪你走」協會辦理的「食物銀行實體店面」、「防範鋌而走險、避免自我傷害，給絕望人一個走下去的機會」宗旨，留下特別深刻印象。爾後，漢翔將持續協助「陪你走」協會，照顧偏鄉學童，以善盡企業社會責任。
牧師段家寶，當場感謝廖董事長親自前來，對漢翔全體員工在歲末、年初之際，樂捐協助的義舉，甚表感佩，並表達將繼續努力服務更多需要幫助的民眾。
(工商)
關鍵字：漢翔
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