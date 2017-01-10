5個蘋果高、3個蘋果重！來「Hello Kitty歡樂嘉年華」尋童趣

載著各個可愛的三麗鷗家族人物，承載無數的純真夢想的「夢幻摩天輪」。（林宜靜 攝）

夢幻粉紅木馬、繽紛摩天輪、又萌又酷的跑車，風靡全球的的偶像人物Hello Kitty帶著她一群好朋友來台北賣萌了！想知道Kitty的真實年齡嗎？女孩的秘密身高、體重有多少？趕快來花博園區的「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展吧！除隨處都可拍照的可愛景點外，超有趣DIY、還能與Kitty玩遊戲拿獎品。趕快換上你最華麗服裝，帶著笑容、相機來和Kitty一同歡樂吧！

由日本三麗鷗（SANRIO）所創造的無嘴貓吉祥物「Kitty」。（林宜靜 攝）

全世界「最不挑工作」的小三生？

對台灣大小朋友而言，Kitty可是全年出現在螢光幕、各式活動的響噹噹角色！舉凡便利超商集點、速食店加購禮，就連航空公司、貓纜都要找Kitty來「加持」一下！無怪乎有粉絲笑說，全世界「最不挑工作」的偶像人物了，但有些人可能不知道，Kiity的真實秘密？

可愛的kitty一家人，趕快來和他們一起拍照喔！（林宜靜 攝）

據維基百科所述，由日本三麗鷗（SANRIO）所創造的無嘴貓吉祥物「Kitty」其實是1974年所創造，換算為人類的真實年齡，Kitty可是42歲的「熟女」了！然站在三麗鷗的想法可不是如此呢！據官方人物設定所示，Kitty可是住在英國倫敦，現年9歲，讀小學三年級的可愛女孩！她是天蠍座A型，身高是5個蘋果高、體重是3個蘋果重。她一個開朗的熱心的小女孩，擅長烤餅乾，喜歡媽媽的蘋果派。

三麗鷗各家偶像明星在各大主題館迎接大小朋友到來！（林宜靜 攝）

「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」尋童趣

寧靜的小鎮，亮起了璀璨絢麗的燈光，由「時藝多媒體體」和「三麗鷗」主辦，年度最盛大的三麗鷗嘉年華會開始囉！如夢如幻的遊樂場景、眾多熱鬧的互動攤位，不僅讓你同時感受美式風情與日本的異國文化，更能親身體驗三麗鷗小鎮的熱鬧繁華！

「時尚娃娃機」內探頭探腦，和百變的Hello Kitty 合照一張。（圖取自2016 Hello Kitty Go Around 歡樂嘉年華Facebook）

●主題拍照區 Kiity和你都是主角

來到Kitty展，怎能不和可愛的Kitty拍照呢！三麗鷗各家偶像明星在各大主題館迎接大小朋友到來！有4種風格主題的Kitty「旋轉木馬」；載著各個可愛的三麗鷗家族人物，承載無數的純真夢想的「夢幻摩天輪」。

4種風格主題的Kitty「旋轉木馬」。（林宜靜 攝）

「友誼特快車」中和Hello Kitty及大眼蛙一起欣賞沿途風景；「時尚娃娃機」內探頭探腦，和百變的Hello Kitty 合照一張；「Mimmy 玩具屋」看Kitty妹妹巧手摺紙、在「Hello Kitty 回憶花園」中不同年代的歷史，新舊交替的Kiity設計史。

各年代經典的Kitty商品。（林宜靜 攝）

●手做體驗 和Kitty一起玩創意

看Kiity拍照累了話，也可到中央兌換區購買一張50元的手作券！帶著虔誠的心來「蘋果神社」凝聚幸運和祝福的蘋果神社，並在繪馬上寫下你的新年心願吧！只要誠心祈求，Hello Kitty大神會保佑你幸福一整年的喔！

此外，也能到Kiity男朋友在Dear Daniel的設計室中飆創意！這裡蒐集了各種Hello Kitty的嘉年華造型。走進設計室，你可以用許多Hello Kitty 可愛圖樣，印製專屬於你獨一無二的手作布包！

「Tiny套圈圈」，看你能不能套住Tiny的心！（林宜靜 攝）

●遊戲互動 拿超萌Kitty好禮

可先於中央兌換區購買一張35元的「遊戲券」。遊戲闖關成功，將立即贈送過關小獎及抽獎券一張。這裡有6種不同的遊戲攤位。「三麗鷗寶寶爬行大賽」中，用你手中的球為寶寶們加油；「搶救小金魚」中，Hello Kitty 與同伴們化身可愛的魚兒！趕快拿起你的釣竿拯救他們吧；「媽媽烘培坊」中看媽媽怎麼做出最美味的蘋果派。

「搶救小金魚」中，Hello Kitty 與同伴們化身可愛的魚兒。（林宜靜 攝）

「爸爸愛閱讀」中，請各位送報員將報紙送到指定的位置，好讓爸爸方便看報紙唷；「幸運彩虹」試手氣，看今天哪一個是屬於你的幸運色；「Tiny套圈圈」，看你能不能套住Tiny的心！

Kitty化身小小油漆工。（林宜靜 攝）

●超萌入場券別丟 還能到中華電信換好禮

話說在展場中除有可愛的Kitty外，由於Kitty是小朋友的偶像，也能隨處可見超萌的小朋友，少女心大噴發絕對有可能！另小編提醒，在展場中的互動遊戲區和手作體驗都需要事先到展場中心加購遊戲券、手作券，才能進行活動喔！

蘋果神社裡的「Kitty」。（林宜靜 攝）

建議大家去之前可是先上官網規劃，或入場後先想一下自己想玩那些攤！此外，印有可愛Kitty的入場券也別丟，可參觀後到中華電信門市換Kitty手機擦拭布！緊接著就是寒假、農曆春節了，大小朋友來Kitty展玩玩吧！擺出你最可愛的姿勢，讓Kitty融化你的心吧！

「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展。（林宜靜 攝）

「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展

日期：2016年12月16日至2017年2月26日（除夕休館）

時間：10:00– 18:00（17:30停止售票入場）

地點：台北圓山花博爭艷館

(中時電子報)