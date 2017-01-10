不甩反裙帶法 川普任命女婿為白宮高級顧問

川普女婿庫許納將擔任白宮高級顧問。（美聯社）

美國總統當選人川普今宣布，女婿庫許納（Jared Kushner）將擔任他的白宮高級顧問。

聲明指出，35歲的庫許納與即將出任白宮幕僚長的蒲博思（Reince Priebus）和首席策士巴農（Steve Bannon）將密切配合，以落實川普的政策。任職川普政府期間，庫許納將不支薪。

庫許納跟岳父川普一樣，都是成功的地產商人，選戰期間就參與川普競選團隊各項事務，同時也是政權交接團隊一員。川普表示，庫許納對自己來說是巨大資產及值得信賴的顧問，對於他將在自己的行政團隊中擔任重要角色感到驕傲。

美國媒體指出，這項任命恐有抵觸反裙帶關係法（anti-nepotism law）的嫌疑。不過川普團隊成員指出，禁止任用親屬的規定，不適合白宮的立場。

(中時電子報)