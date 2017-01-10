蔡英文見尼國總統 隨行媒體看電視才知
蔡英文總統今天抵達尼加拉瓜訪問，一向脾氣難以掌控的尼國總統奧蒂嘉是否會與蔡英文見面，行程遲遲無法拍板。下午隨行記者被帶到飯店媒體中心，這時卻有記者經過媒體中心電視前，驚呼：「蔡英文在接見奧蒂嘉耶！」演變成總統與奧蒂嘉元首雙邊會談，大家竟然是「看電視才知道」。
蔡英文總統結束宏都拉斯訪問後，緊接著搭乘專機飛往尼加拉瓜，在當地時間下午4時45分抵達尼國軍用機地。前總統馬英九在2015年訪問時，尼國總統奧蒂嘉派出大兒子拉斐爾奧德嘉接機，而此次奧蒂嘉依舊沒有現身，而是派親信、國際顧問孟卡達接機，屬於部長層級。
總統府發言人黃重諺表示，按照尼國制度，總統的國際事務顧問是部長級，而元首到訪，儀節上主要由外交事務相關首長接機，所以這是非常正式的安排。
蔡英文在機場致詞時，似乎頗為疲累，不僅頻頻看稿，還一度把尼加拉瓜差點要念成「孟加拉」。她致詞時表示，台灣和尼國關係一向密切友好，尼國總統奧蒂嘉更是台灣的老朋友，她期待這次來訪與奧蒂嘉及副總統穆麗優就提升兩國關係交換意見。
接機儀式結束後，府方私下有跟記者透露，下飛機就要趕去跟奧蒂嘉會面，但是並沒有打算帶隨團記者去，所以台灣媒體對於情況不明。直到在飯店媒體中心，有記者經過媒體中心前電視，看到正在播出蔡英文與奧蒂嘉畫面，驚呼「總統在見奧蒂嘉！」大家才趕緊跑去電視前拍照。
(中時)
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