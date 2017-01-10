《琅琊榜》女星老公爆偷腥 親友代回應有玄機
「新疆小姐」選美亞軍佟麗婭憑藉《宮》、《北京愛情故事》等劇走紅，近期接拍《琅琊榜2》受到關注，9日老公卻被拍到勾2女過夜，疑似出軌，佟麗婭目前未回應，不過她的親友表示：「她現不想說這事」。
佟麗婭2014年和演員陳思誠結婚，去年年1月生下女兒朵朵，一家生活本幸福和樂，不過近日老公被拍和2女開總統套房，陷出軌疑雲，目前雙法都未做出回應，陸媒訪問到佟麗婭的近親，他僅說目前都還在確認事實真偽，「丫丫（佟麗婭暱稱）現在也不想說這個事情。」
至於被問到如果照片是真的，他也表示還是要看丫丫的態度，畢竟孩子還小，而外界傳陳思誠很花心，他也說「年輕人有年輕人的生活，但結婚了就不能胡來，要有責任心、要收斂，否則婚姻過不好，也希望媒體不要拆散别人的家庭，要多說好話。」
(中時電子報)
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