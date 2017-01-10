金球獎 未必能預測奧斯卡獎風向

年度影壇盛會金球獎頒獎典禮昨天風光落幕，緊接著奧斯卡金像獎即將於2月舉行頒獎典禮，不過分析歷來金球獎得獎名單，是否能據以預測金像獎獎項端倪？可能還有變數。

本屆金球獎（Golden Globe）最風光當屬音樂類喜劇「樂來越愛你」（La La Land），囊括所有獲得提名的7個獎項，刷新1975年「飛越杜鵑窩」（One Flew Over the Cuckoo's Nest），以及1978年「午夜快車」（Midnight Express），分別奪得6項大獎的紀錄。

但是以奧斯卡金像獎最佳影片獎項為例，回顧過去10年在金球獎風光的作品，不見得就是獲得奧斯卡肯定的保證。

像是2006年的「火線交錯」（Babel），2007年的「贖罪」（Atonement），2009年的「阿凡達」（vatar），2010年的「社群網戰」（The Social Network）。

以及2011年的「繼承人生」（The Descendants），2014年的「年少時代」（Boyhood），2015年的「神鬼獵人」（The Revenant），都是獲得金球獎最佳戲劇類電影，卻無緣奧斯卡最佳影片的作品。

近10年同時獲得奧斯卡最佳影片與金球獎最佳戲劇類電影獎項的作品，只有2008年的「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire），2012年的「亞果出任務」（Argo），以及「自由之心」（12 Years a Slave）。

此外，奧斯卡金像獎對於音樂喜劇類的題材，向來不太感興趣，回顧過去10年，僅2011年的「大藝術家」（The Artist）是既獲得金球獎最佳音樂喜劇類電影獎項，又獲頒奧斯卡金像獎最佳影片的作品。

當然，台灣導演李安的作品「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn’s Long Halftime Walk），以及馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）來台取景拍攝的「沉默」（Silence），都是本屆金球獎沒有獲得任何提名的遺珠。

既然金球獎並非預測金像獎的絕對風向，奧斯卡將在24日公布入圍名單，究竟會呈現怎樣的風貌，誰也說不準。1060110

(中央社)