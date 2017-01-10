2歲兒跌進熱水鍋下肢三級燙傷 媽割頭皮救他

張冬玲接受手術取下頭皮（左），要讓遭受三級燙傷的兒子（右）植皮。（翻攝自吉林人的朋友圈／合成）

大陸吉林省公主嶺市一名2歲多的男童王國俊，去（2016）年12月於家中不慎掉進剛把水煮開的鍋子內，導致三級燙傷；他29歲的媽媽張冬玲為此剪去長髮，要用自己的頭皮讓兒子進行植皮手術。

這起意外發生在12月14日中午，張冬玲聽到鍋蓋晃動聲後，趕緊跑去查看，沒想到看見兒子掉進鍋內，當時王國俊雖一臉驚恐，但或許是驚嚇過度，所以沒哭也沒叫。張冬玲見狀趕緊將兒子從鍋內抱出，但他的腳和腿皆已燙傷，腰部以下皮膚更是幾乎完全脫落。

送往醫院度過72小時休克期後，醫生替王國俊進行第一次植皮手術，在此之前，張冬玲已決定剪掉長髮，要把頭皮做為兒子植皮之用；由於沒有保險，張在取下頭皮後就趕緊出院，她說要省錢給孩子治療。

醫生表示，周冬玲的頭皮只會拿來當暫時的保護，等到王國俊狀況好些，就會將頭皮移除；另外，在第一次手術後，王國俊還得接受3至4次植皮，接著還得進行整形手術。

事發後，由於王國俊除了手術外都待在加護病房，所以周冬玲只看過他2次。相當自責沒顧好兒子的周冬玲，只要想到他，就會拿出手機看其照片，但往往都是以淚流滿面收場。

(中時電子報)