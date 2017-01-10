武陵賞櫻三星出發 16日起開放訂票
台中武陵農場櫻花季預定在2月中下旬登場。宜蘭縣三星鄉公所今年再度與國光客運合作，每天代購39個專車席次，1月16日起開放預購，花季期間鄉內也有住宿相關優惠。
三星鄉公所說，今年武陵農場櫻花季預定在2月11日至28日登場。在花季期間，國光客運依平、假日，每天從三星鄉開出3至6班賞櫻專車，每車39人。公所今年與國光客運合作，續辦「武陵賞櫻‧三星出發」活動，其中每天上午7時30分從鄉內出發的賞櫻專車，由公所代購車票。1月16日上午10時起，開放預售。
鄉公所表示，上午7時30分從鄉內出發的賞櫻專車，在當天下午約5時就可返抵三星鄉，可說是完美的一日遊小旅行，這班次乘客還可參加由公所舉辦的免費摸彩抽好康活動。頭獎2名，可免費入住鄉內民宿一晚；另還有遊玩安農溪泛舟10名等獎品。
此外，花季期間，每天都會公告預售登記代購情形及剩餘車票，民眾可於上班時間撥打武陵賞櫻預購專線：03-9891488，不接受現場訂票，1人限購4張，額滿為止，其他車次請逕洽國光客運系統購票。
鄉長黃錫墉表示，公所從民國103年起，爭取由三星鄉發車的武陵賞櫻專車，並提供電話代訂服務，讓不諳網路訂票的長者也能輕鬆訂票。
他說，外地遊客若從三星鄉起程，更能提升在地景點如花海、長埤湖與安農溪的參訪人數，以及民宿、餐飲與農特產的盈收。在花季期間，公所也將與在地住宿、餐飲相關業者合作，推出折扣優惠活動，希望遊客賞櫻之餘，順道一遊三星鄉。 1060110
(中央社)
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