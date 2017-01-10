歐巴馬卸任後不怕失業 Spotify在招手

如果美國總統歐巴馬還不知道下週卸任後該做什麼的話，已經有人主動提供他工作機會了：全球最大串流音樂服務商Spotify。

法新社報導，Spotify今天刊登職缺廣告，徵求「音樂播放清單總統」，廣告說，他們在尋找1個「管理獲高度重視國家有至少8年經驗」的人。

Spotify這個職位會在紐約上班，如果他們理想人選還不夠明顯的話，徵才廣告還要求應徵者具有「良好的團隊精神、工作敬業、友善親切的態度，並拿過諾貝爾和平獎」。

Spotify表示，音樂播放清單總統要能為從「跟朋友投籃」到「以你的名字命名的醫療保健法案」演講暖場等不同場合，挑選適合當下氣氛歌曲的能耐。

歐巴馬曾開玩笑想在Spotify工作，瑞典公司Spotify執行長艾克（Daniel Ek）也以幽默方式回應，在推特發布這個工作機會。

前美國駐瑞典大使馬克布里辛斯基（Mark Brzezinski）的妻子娜塔莉亞（Natalia Brzezinski）在Instagram寫說，歐巴馬上週在白宮舉行的宴會上告訴她，2013年訪問斯德哥爾摩是他「最喜歡的旅行」。

她引述歐巴馬的話說：「我還在等Spotify給我工作...因為我知道你們都很喜歡我的音樂播放清單。」

歐巴馬連續兩年夏天公布自己Spotify假期播放清單，透露他是靈魂經典和爵士樂的重度愛好者。（譯者：中央社陳昱婷）1060110

(中央社)