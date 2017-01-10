水喝不夠多 膀胱長出如奇異果大的結石
一名70歲陳姓老翁平日因水分攝取不足，日前解尿疼痛到醫院求診，檢查後發現罹患膀胱結石，且結石已有6公分大，就像膀胱內部長了一顆奇異果大小的石頭。
童綜合醫院泌尿科醫師陳祥來表示，只要是在泌尿系統如腎臟、輸尿管或膀胱出現礦物質結晶沉積，都稱為尿路結石；結石發生原因複雜，但大多與飲食、體質、遺傳及生活型態有關。
另外，某些症狀如高尿酸血症、或副甲狀腺機能亢進等疾病，也容易產生結石。
陳祥來指出，陳姓老翁3年前接受過心臟血管繞道手術，因為擔心喝太多水會導致心臟衰竭或是肺水腫，讓他因此減少水量的攝取。
醫師也呼籲，飲水量不足、憋尿等都容易產生結石，因為尿解不乾淨，合併尿路感染容易促成膀胱結石，就好比水族箱的清理一般，要定期沖洗，才不會混濁產生沉澱物，所以平日應多喝開水，且勿長時間憋尿，以減少結石的風險。1060110
(中央社)
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