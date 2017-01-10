馬雲會川普 陸網民：具體要看川普推特

大陸電商巨擘馬雲今天會見美國總統當選人川普，發下豪語要替美國帶來100萬個就業機會，引來大陸網民網路「圍觀」。由於川普會後受訪講的不多，網民幽默說，「具體的等我回去發推特」。

阿里巴巴集團創辦人馬雲今天會見川普，闡述1項新計畫，要在未來5年讓100萬個美國小廠商登上這個電子商務平台，將商品賣給中國大陸消費者。馬雲是川普在選後見面的第一位中國企業家。

兩人在會面後一起接受媒體訪問，不過川普講了幾句話即轉身離去，大陸網民以川普的口吻幽默表示，「現在先說這麼多，具體的等我回去發推特」，藉此消遣很愛在推特上發言的川普。

也有網民說，「中國會抵制美貨，你還要把美國佬的產品賣到中國，為什麼不把中國的貨賣到美國？」也有網民爆卦，「馬雲開始支持希拉蕊的」、「這投名狀納的真是快啊」。1060110

(中央社)