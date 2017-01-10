世界蔬醒日 醫籲少吃肉遠離疾病
大林慈濟醫院推廣「111世界蔬醒日」，自昨天起、一連3天在醫院大廳舉辦蔬醒日簽署活動，邀約民眾用蔬食減碳；醫院副院長林名男呼籲，只要減少吃肉，身體就能遠離疾病。
大林慈濟醫院副院長林名男曾獲國民健康署第4屆健康促進貢獻獎，且代表參加聯合國氣候變遷會議，他說，以預防醫學的飲食健康觀念，吃素只要吃得正確，就不會有營養不夠的問題。
本身為家醫科醫師的林名男指出，根據臨床經驗中發現，許多有慢性疾患者，都是與平日飲食習慣息息相關，甚至位居國人頭號殺手大腸癌，也都是長期過多肉量所導致。
林名男說，畜牧業碳排放量驚人，若是全球70億人每人每週都吃1天素，就能減少14%因飲食所產生的碳排放量，只要民眾能夠減少肉食，即可減少溫室氣體的產生。
大林慈濟醫院今天表示，111世界蔬醒日活動中，慈濟志工將特製的堅果三明治與現場民眾分享，其中食料包括金針、堅果、海帶、五穀粉、糖等做成的醬，讓民眾在品嚐健康又營養的蔬果料理時，還能達到體內環保。1060110
(中央社)
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