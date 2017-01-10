士林官邸玫瑰園繁花盛開 歡迎賞花

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台北市工務局公園處今天說，士林官邸玫瑰園以綠色生態工法進行景觀還原改造工程，希望保持玫瑰花畦原始樣貌，且已全面重新種植，現正展現繁花盛開美景，歡迎來賞花。

公園處表示，士林官邸玫瑰園是台北重要景點之一，也是士林官邸公園的靈魂，每年春天，滿園花形漂亮、色彩鮮艷、香氣高雅的玫瑰，讓許多遊客駐足其間，流連忘返感受浪漫氛圍。

但玫瑰園歷年來因設施老舊，相關設備有損毀和積水問題，造成玫瑰園日漸「凋零」，公園處為提供最佳遊憩品質，進行改善工程，以保留原有歷史風貌、重建整體排水系統、採用透水性舖面及無障礙環境條件為方向。

公園處園藝管理所表示，園內玫瑰品系分五大類，包含24個矮性花朵數繁多的豐花玫瑰品種、10個原產自英國的玫瑰品種、9個原產自法國的玫瑰品種、24個花朵巨大飽滿的大輪玫瑰品種和23個多花但植株高大的灌木玫瑰品種，重新種植超過1600株玫瑰。

園藝管理所主任賀綺華解釋，玫瑰種類包含具有強香味的「奇蹟」、圓瓣簇生型鮮紅色的「古典胭脂」、花色暗紅近黑色的「黑衣淑女」、圓瓣杯型黃色的「茱麗亞查爾斯」及淡粉色多花性的「櫻霞」，並補植55株梅樹，現也陸續開花。

公園處提醒民眾，玫瑰多刺，建議用眼睛欣賞，避免碰觸嬌嫩的花朵，把最美的記憶留給更多的人欣賞留存。1060110

(中央社)