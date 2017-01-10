《鬼怪》邊拍邊播48小時不休息 孔劉累倒送醫

孔劉在拍攝《鬼怪》時累倒送醫。(圖/孔劉百度貼吧)

南韓戲劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，不僅收視率屢創新高，就連討論肚兜居高不下，不過由於是邊拍邊播，因此劇組為了趕進度常超時拍攝，昨日就傳出男主角孔劉累倒送醫消息。

根據前往探班的粉絲透露，《鬼怪》劇組趕拍第12集後段時，由於隔天晚上要播出，因此採取連12小時馬拉松式開拍，加上南韓正值嚴寒，幾乎所有人都超過48小時未睡，男主角孔劉、李棟旭雙雙在體力難負荷下，累倒緊急送醫治療，據悉兩人皆靠吊點滴維持體力，不過由於面對面對on檔戲播出壓力，兩人都在不拖延進度之下，診斷完後拿藥返回原地拍攝，敬業精神讓粉絲大感不捨。

(中時電子報)